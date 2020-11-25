Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı programda, silahlandığını iddia ettiği Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı. Cübbeli Ahmet, "Bunlara kaynak dışarıdan geliyor. Körfez ülkelerinden para geliyor" dedi. Ahmet Hakan ise Cübbeli Ahmet'in sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olan Cübbeli Ahmet, Selefi dernekleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMAYA BAŞLADILAR"

Ahmet Mahmut Ünlü, "Silahlanan Selefi dernekler" iddiası ile ilgili savcılığa verdiği bilgilerle ilgili olarak, "Ben adres veremem dedim ama 'biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan geliyor. Körfez ülkelerinden kesin para geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Programın moderatörü Ahmet Hakan ise Cübbeli Ahmet'in sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"ÇOK SALDIRIYA UĞRADIM"

Cübbeli Ahmet'in Selefi derneklerle ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bana değişik vasıflar vermeye başladılar. Çok saldırıya uğradım. Ulusal medyada çıkan haberlerden aldığım 5 yeri emniyetteki ifademde gösterdim. Mescidin ortasında silahı çekmiş adam misal. 5 dosya ile gittim oraya çeşitli resimlerin haberlerin olduğunu. Ben bildiğim şeyleri anlattım. Ben ifademde dedim ki 'Falan soyadlı kişiye ben güveniyorum bu arkadaşlar çok detaylı araştırma yapacaklar. Benim dosyama ilişik olarak atfediyorum' dedim.

25 Eylül'de ben gittim 2 haftada onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi?' 'Gitmediniz mi?' diye. 15 günde tamamen dokümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da doküman verdiler."