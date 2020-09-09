Cübbeli Ahmet, sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu
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Cübbeli Ahmet, sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, "Bu Nurullah gibi 3 sene önce birini deşifre ettim. Bayağı deşifre ettiklerim oldu" dedi.

09.09.2020 23:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:37

CNN Türk ekranlarına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca "Ben burada baştan söyleyeyim ben bir tarikat temsilcisi değilim. İsmail Ağa'da benim onları temsil etmediğimi beyan ediyor. Ben İsmail Ağa'yı temsil etmiyorum ben hiçbir cemaatin temsilcisi değilim. 7 yaşımdan beri hasbelkader orada bulunduk. Bayramlarda orada kalırdık. Milletvekilleri, bakanlar gelirdi. Orada bulunmam sebebiyle çok şeyh alim gördüm. Mahmut Efendi saygıdeğer bir insandı herkes gider gelirdi ziyarete. Eski ağırlığı olan hizmetleri olan büyük isimler gelir giderdi." açıklamasında bulundu.

"BAYAĞI DEŞİFRE ETTİKLERİM OLDU"

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergâhında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban ile ilgili de açıklamada bulunan Cübbeli Ahmet Hoca "Ben çok itikatlı bir insanım, hürmet ederim. Ama tabii sonradan bana telefon geliyor, bu kişi kızımızı istiyor vs. bu gibi şeyler olunca kefil olamazsın araştırman lazım kimdir, nedir diye. Böyle birkaç olay yaşadım. Bu Nurullah gibi 3 sene önce birini deşifre ettim. Bayağı deşifre ettiklerim oldu. Benim kadar risk alan yok. Artık maldır, candır, ırzdır, böyle şeyler gördüğüm zaman söylüyorum kendime mecbur hissediyorum. Benim tarikatım var, ben Mahmut Efendi'ye bağlıyım ama ben tarikat lideri değilim. Hiçbir vekilliğim de yok. Hoca efendi bana 'sen ilimle uğraş evladım' dedi." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet, sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu
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