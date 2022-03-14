Cübbeli Ahmet ilk kez anlattı: Kızım şarkıyı dinleyince 'Baba rezil olduk' dedi

Sohbetlerinde kullandığı ifadelerle sık sık gündem olan Ahmet Mahmut Ünlü, namıdiğer Cübbeli Ahmet Hoca; Haberler.com Youtube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı.

Siyaset, ekonomi ve dünya gündemine ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Cübbeli, yıllar önceki sohbetinden uyarlanan ve "Öp beni, yala beni, manyak manyak işler" sözleriyle sosyal medyada viral olan şarkıyla ilgili şunları söyledi:

"BAŞARILI BULDUM"

"15 sene evvel ki laflar, unutuyorum. İlk önce sözleri anlamadım. 'Şap beni'den sonrasını anladım. Geriyi anlamayınca, 'Başına bir uyarlama yapmışlar, ikinci mısrayı da benden almışlar herhalde' dedim. Ben kendi sohbetimi dinleyince 'Bunun birinci kıtası da benimmiş' dedim. Ama bunu nasıl kafiyeye uydu da hiçbir kelimeyi çıkartmadan uyarlamışlar? Başarılı buldum yani...

"BABA, MİLLETE MASKARA OLDUK"

Ondan sonra benim kız 'Baba rezil olduk, maskara olduk millete' dedi. Kayınvalide ile kayınpeder pazara gitmiş, adamın biri benim için 'Şap beni şup beni, bak rezil oldu' diyormuş. Sanki şarkıyı ben uyarladım da çaldırdım gibi anlamışlar. Sonra onlar da, "Adamın 11 sene evvel ki sohbeti o. Sen ne biçim konuşuyorsun' demişler. Kalabalık toplanmış başlarına, susmuş o da.

"DİSKODA BU ŞARKI ÇALINIYORMUŞ"

Dün de bir arkadaş gelmişti. Ortamlardan haberi olan bir kardeştir. Bir diskodan bahsetti; 'Masa başı açılışı 10 bin lira olan bir mekanda da bu çalınıyor' dedi.

"GENÇLERDE YÖNELİŞ ARTTI"

Ben o zaman kızıma da dedim ki, 'Yavrum üzülme. Buradan gençler bizim oltamıza takılır, 'Kim bu adam' derler. Belki bir sohbet dinlerler, oradan abdest, namaz öğrenirler. Bizim derdimiz milletin imanını muhafaza etmek. Ve dediğim gibi oldu, gençlerde yöneliş arttı. Fark edilir bir artış ben gördüm havalimanlarında falan... Eskiden orta yaşlılar, yaşlılar geliyordu, şimdi gençler de fotoğraf çektirmeye geliyor."