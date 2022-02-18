Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında çok tartışılacak idam çıkışı: Bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
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Gündemdeki kadın cinayetleriyle ilgili TV100 ekranlarında çıktığı bir programda konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, "Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Hatta öldürürse idam getirilsin. Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım" dedi.
TV100 ekranlarında yayınlanan Ertan Özyiğit'in moderatörlüğü yaptığı Kayıt Dışı programına Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu.
"ÇOK CAYDIRICI CEZALAR VERİLSİN"
Son zamanlardaki kadın cinayetleri hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü, "İstanbul Sözleşmesi'nin içinde kadın hakları vardı. Biz de katılıyorduk, içeriğinin bazılarına. Mesela şimdi kadınları öldürüyorlar. Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Hatta öldürürse idam getirilsin" dedi.
"SULTAN AHMET'TE SALLANDIRILMASI LAZIM"
Açıklamalarının devamında ise Ünlü, "Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım. Bu zaten Allah'ın emridir. Cinayet işlemiş" ifadelerine yer verdi.