: Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var

16.01.2020 21:51 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:08

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen din adamı Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'teTürkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz, Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Siyaset-cemaat ilişkisiyle ilgili konuşan Cübbeli, "Antalya'da konuşuyorlar, sen bana kaç yurt vereceksin diyor, bu pazarlığı yapıyor CHP'ye de oyunu veriyor" dedi. Bu sözlerin ardından moderatörden gelen "Hangi cemaat?" sorusuna yanıt vermedi. Ancak programa katılan gazeteciler "Süleymancılar" dedi.

"CHP İLE PAZARLIK YAPIP OYLARINI ONLARA VERİYORLAR"

Ünlü'nün siyaset-cemaat ilişkisiyle ilgili açıklamalarından satır başları:

"Bir tarikat ve cemaat ben burada rey verip, pazarlık yapayım. Bazı cemaatler isimlerini vermeyelim, bunlar adamlar tarikat ehli, rabıta yapıyor vs. bunlar CHP'ye rey veriyor. Antalya'da konuşuyorlar, sen bana kaç yurt vereceksin diyor, bu pazarlığı yapıyor CHP'ye de oyunu veriyor."

"MAHMUT EFENDİ, BAYKAL'LA BİLE GÖRÜŞMÜŞTÜR"

"Mahmut Efendi, 'Ben Erbakan'la görüşüp de Türkeş'le görüşmem' demez. Baykal'la bile görüşmüştür. Dini yapılar sosyal yapılar değil mi aynı zamanda. Siyaset de sosyal bir şey değil mi? Burada benim zemmettiğim pazarlıktır, kontenjan, bakan, ihale istemektir. Hangi cemaat bunların içindeyse ben bunlardan bizarım."

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