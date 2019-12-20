CÜ'de Bireyler Arası İletişim Konferansı

20.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:54

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu tarafından "Bireyler Arası İletişimi Olumsuz Etkileyen Konuşma Sorunları" başlıklı konferans düzenlendi.



CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa öğretim elemanları, konuşmacı Havva Şeker ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından konferansa geçildi.



Havva Şeker, "konuşma nedir?", "insan vücudundaki konuşma düzenleri", "artikülasyon bozukluğu sebepleri" ve "dil bağı-geniz eti" konuları hakkında bilgiler aktardı.



Konferansın ardından Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Taş Divrik, konuşmacı Havva Şeker'e teşekkür belgesi ve çiçek verdi.

Kaynak: AA