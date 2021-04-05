CTSI Coin Nedir? Cartesi Coin Yorum ve Grafiği! CTSI Coin hakkında detaylar...
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CTSI Coin Nedir? Cartesi Coin Yorum ve Grafiği! CTSI Coin hakkında detaylar...

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CTSI Coin Nedir? Cartesi Coin Yorum ve Grafiği! CTSI Coin hakkında detaylar...

CTSI coin nedir sorusu ile CTSI coin yorum ve grafiği araştırılıyor. Cartesi coin, Cartesi akıllı sözleşmeleri bir sonraki seviyeye taşıyor. Bir çeşit iyimser toparlama uygulayarak, blok zincirler üzerindeki acil ölçeklenebilirlik ve yüksek ücret sorununu çözüyor

Cartesi bugünkü fiyatı ₺6,40 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺4.897.954.520 TRY. Cartesi son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #196, piyasa değeri ₺1.977.397.529 TRY. Dolaşımdaki arz 309.020.837 CTSI coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 CTSI coin.

Cartesi (CTSI) nedir?

Cartesi akıllı sözleşmeleri bir sonraki seviyeye taşıyor. Bir çeşit iyimser toparlama uygulayarak, blok zincirler üzerindeki acil ölçeklenebilirlik ve yüksek ücret sorununu çözüyor . En önemlisi, Cartesi, geliştiricilerin genel yazılım yığınlarıyla kod yazmasına izin vererek akıllı sözleşme programlamasında devrim yaratıyor. Noether , Cartesi'nin geçici veriler için optimize edilmiş yan zinciridir ve DApp'lara düşük maliyetli veri kullanılabilirliği sağlar.

CTSI'ye Genel Bakış ve Kullanım Durumları

CTSI, Noether için bir kripto yakıtı olarak çalışan bir yardımcı program belirtecidir.

Staker'lar, tokenlerini stake ederek ve ağa katılarak CTSI ödülleri alırlar.

Düğüm koşucuları, bir PoS sistemine göre rastgele seçilir ve bir sonraki bloğu oluşturma hakkını kazanır.

Ağ kullanıcıları, yan zincire veri eklemek için CTSI ücretlerini öderler.

CTSI, Descartes Rollups'ta da rol oynar.

CTSI, doğrulanabilir ve uygulanabilir hesaplamanın yürütülmesini Descartes düğümlerini çalıştıran varlıklara dış kaynak sağlamak için DApp'ler tarafından kullanılacaktır.

Cartesi'yi Eşsiz yapan nedir?

Cartesi'ye bir katman-2 ve iyimser toplama çözümü olarak rekabet avantajı sağlayan şey, geliştiricilerin akıllı sözleşmelerini ve DApp'leri doğrudan ana yazılım bileşenleri ve Linux işletim sistemi kaynakları ile kodlamasına izin vermesidir. Bu, merkezi olmayan uygulamalarda kademeli bir iyileştirmeden daha fazlasını temsil eder. Tüm blok zinciri ekosisteminin olgunlaşması için gerekli bir adımdır. Genel programlanabilirliğe izin vermek, DApp geliştiricilerinin basitten karmaşık akıllı sözleşmelere kadar tamamen yeni bir ifade gücüne sahip olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, masaüstü veya web'e benzer bir kodlama deneyimi ile merkezi olmayan uygulamalar oluşturacaklarından, blok zinciri için hiç programlamamış düzenli geliştiricilerin kapsamlı bir şekilde benimsenmesi için kapıların açılması anlamına da gelir.

Cartesi, geliştiricilerin bir Linux VM'deki ana yazılım yığınlarıyla yüksek oranda ölçeklenebilir akıllı sözleşmeleri kodlamasına olanak tanıyan, blok zincirleri için bir katman-2 altyapısıdır. Cartesi, toplamalar ve yan zincirlerin bir kombinasyonunu kullanır.

Genel programlanabilirlik: Geliştiriciler, ana akım yazılım yığınları ile akıllı sözleşmeler oluşturarak, blok zincire özgü sanal makinelerin sınırlı programlanabilirliğinden Linux tarafından desteklenen yazılım bileşenleri ile kodlamaya kadar verimli bir adım atarlar.

Büyük ölçeklenebilirlik: Cartesi, milyon kat hesaplama ölçeklenebilirliği, büyük dosyalar için veri kullanılabilirliği ve düşük işlem maliyetleri sağlar. Tüm bunlar, temeldeki blok zincirinin güçlü güvenlik garantilerini korurken.

Gizlilik garantileri: Cartesi, oyuncuların verilerini gizledikleri merkezi olmayan oyunlara ve DApp'lerde gizliliği koruyarak hassas veriler üzerinde çalışan Kurumsal uygulamalara izin verir.

Taşınabilirlik: Cartesi, blok zincirinden bağımsızdır ve en önemli zincirlerin üstünde çalışacaktır. Mevcut teknolojik gelişmeler zaten Elrond çok yakında Ethereum, Binance Akıllı Zincir, Matic (Poligon), destekler.

Cartesi'nin Kurucuları Kimlerdir?

Cartesi için en önemli varlık, blockchain alanında yenilik yaratmak ve uygulamak için son derece heyecanlı çok güçlü profesyoneller, araştırmacılar ve mühendislerden oluşan bir ekiptir.

Cartesi, çok yüksek profilli geçmişlerden, Microsoft Research gibi en iyi şirketlerdeki gerçek dünya deneyiminden ve ETH Zurich ve Princeton gibi en iyi üniversitelerden doktora yapan bir ekipten oluşur.

Hikayemiz hakkında bilgi almak ve ekibimizin tamamını görmek için hakkımızda sayfamızı ziyaret edin .

Cartesi'yi (CTSI) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Cartesi'yi (CTSI) desteklenen herhangi bir borsada satın alabilirsiniz.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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