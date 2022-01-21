CSO, Alman koro şefi Schumacher'i şef ve şef adaylarının eğitimi için ağırlayacak - Haberler
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CSO, Alman koro şefi Schumacher'i şef ve şef adaylarının eğitimi için ağırlayacak

CSO, Alman koro şefi Schumacher'i şef ve şef adaylarının eğitimi için ağırlayacak
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

6.Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı, Alman şef Jan Schumacher yönetiminde, 23-28 Ocak'ta tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda düzenlenecek.

6.Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı, Alman şef Jan Schumacher yönetiminde, 23-28 Ocak'ta tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Çoksesli Korosu'nun şeflerinden Walter Strauss'a adanan "masterclass"lar, 2016'dan itibaren her yıl Avrupa'nın önde gelen koro şeflerinden birini Ankara'da ağırlıyor.

Etkinliklerde katılımcılara şeflik teknikleri üzerine odaklanma ortamı ile profesyonel koro ile çalışma imkanı sunuluyor.

Önceki sezonlarda koro şefleri Paulo Lourenco (Portekiz), Lorenzo Donati (İtalya), Ragnar Rasmussen (Norveç) ve Josep Vila i Casanas'ın (İspanya) katıldığı masterclassların bu sezonunda Alman şef Jan Schumacher, bilgi ve tecrübelerini şef ve şef adaylarına aktaracak.

Masterclass, Alman şef Jan Schumacher yönetiminde 23-28 Ocak'ta tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Masterclass'ın kapanış konseri 29 Ocak saat 16.00'da tüm sanatseverlerin katılımıyla yapılacak.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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