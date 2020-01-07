Crystal Güzellik Merkezi artık Etiler'de
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Crystal Güzellik Merkezi artık Etiler'de

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu ve manken Ece Gürsel, Etiler'de güzellik merkezi açılışına katıldı.

07.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:39
Crystal Güzellik Merkezi artık Etiler'de

Ünlü şarkıcı ve , Etiler'de güzellik merkezi açılışına katıldı.


Başakşehir ve Güngören'de yaklaşık 18 yıldır hizmet veren Crystal Güzellik Merkezi, Etiler'de yeni şubesini açtı. Açılışa ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu ve manken Ece Gürsel, sanatçı Ersan Er, Başak Dalveren ve çok sayıda ünlü katıldı. Açılışta güzellik merkezi sahibi Özlem Aksünger, konuklarıyla tek tek ilgilendi.


Bebeksi cilt bakımını Etiler'e taşımak istediklerini dile getiren Özlem Aksünger ilgiden gayet memnun olduklarını dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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