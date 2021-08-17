CRR Senfoni Orkestrası'ndan "Dansa Davet"

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası'nın "İstanbul'da Senfonik Yaz" konser dizisi "Dansa Davet" konseri ile devam ediyor.

Salgın nedeniyle canlı müzikten uzak kalan İstanbullulara "gerçek müziğin canlı müzik" olduğunu hatırlatmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası'nın"İstanbul'da Senfonik Yaz" başlıklı konser dizisinin üçüncü konseri olan "Dansa Davet", 20 Ağustos Cuma saat 20.30'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konser, 21 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Topkapı Şehir Parkı'nda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

Şef Cem Mansur ve Atıf Taner Çolak'ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası, konserde genç keman sanatçısı İdil Yunkuş'a eşlik edecek. 19 yaşındaki sanatçı İdil Yunkuş'un, Saint- Saens'in "Havanaise" eserini seslendireceği konser programında ayrıca Saint- Saens'in "Samson ve Dalila" eserinden "Bachanale", A. Borodin'in Poloveç Dansları ile U.C. Erkin'in Köçekçe'si de yer alıyor.

Klasik müziği kentin iki yakasındaki parklarda ve meydanlarda İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası'nın 21 Ağustos Cumartesi akşamı Topkapı Şehir Parkı'nda ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilirken Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser biletleri Biletix'ten satışa sunuldu.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen "İstanbul'da Senfonik Yaz" konserler dizisin son konseri olan "Masallar"ise 17 Eylül Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, ertesi gün de yine ücretsiz olarak Kalamış Sahil'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler