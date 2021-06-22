CRR Senfoni Orkestrası Klasik Müziği Açık Havaya Taşıyor
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CRR Senfoni Orkestrası Klasik Müziği Açık Havaya Taşıyor

CRR Senfoni Orkestrası Klasik Müziği Açık Havaya Taşıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi konserlerle sürdüren Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası, yaz konserleri ile açık alanlarda müzikseverlerle buluşacak.

Normalleşme süreciyle birlikte, uzun bir aradan sonra İstanbullulara "gerçek müziğin canlı müzik" olduğunu hatırlatmayı amaçlayan "İstanbul'da Senfonik Yaz" başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserin ardından İstanbul'un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un, "Büyük Bir Gece Müziği", "Bir Yaz Akşamı", "Dansa Davet" ve "Yaz Masalları" temalarıyla oluşturduğu programla aynı zamandamüzikseverler, "Klasik Olan Ne Ki?", "Müzik neden zamansız, sınırsız? Neden "klasik" olurmuş?" sorularının cevabını birlikte vermeye davet ediliyor.

CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirilecek en popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisinde; tanınmış solistlere ek olarak genç yeteneklerde eşlik edecek.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix'ten satışa sunulurken, parklardaki konserler ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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