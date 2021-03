Crash Bandicoot 4: It's About Time çıkış yapacak

Yayıncı Activision ve geliştirici Toys For Bob, Crash Bandicoot 4: It's About Time PC versiyonunun 26 Mart tarihinde çıkış yapacağını duyurdu. üzerinden satışa sunulacak ve fiyatı $39.99 olarak belirlendi.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Sistem Gereksinimleri

Minimum

Windows 10

Intel Core i3-4340/AMD FX-6300

8 GB RAM

Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950

30 GB

Önerilen

Windows 10

Intel Core i5-2500k/AMD Ryzen 5 1600X

16 GB RAM

Nvidia GTX 970/AMD R9 390

30 GB

