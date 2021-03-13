Crash Bandicoot 4: It's About Time çıkış yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Crash Bandicoot 4: It's About Time çıkış yapacak

13.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:25
Crash Bandicoot 4: It's About Time çıkış yapacak

26 Mart tarihinde çıkış yapacak.

Yayıncı Activision ve geliştirici Toys For Bob, Crash Bandicoot 4: It's About Time PC versiyonunun 26 Mart tarihinde çıkış yapacağını duyurdu.   üzerinden satışa sunulacak ve fiyatı $39.99 olarak belirlendi.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Sistem Gereksinimleri

Minimum

Windows 10

Intel Core i3-4340/AMD FX-6300

8 GB RAM

Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950

30 GB

Önerilen

Windows 10

Intel Core i5-2500k/AMD Ryzen 5 1600X

16 GB RAM

Nvidia GTX 970/AMD R9 390

30 GB

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Crash Bandicoot 4: It's About Time çıkış yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 12:26:34. #1.15#
title