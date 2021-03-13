Crash Bandicoot 4: It's About Time çıkış yapacak
13.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:25
26 Mart tarihinde çıkış yapacak.
Yayıncı Activision ve geliştirici Toys For Bob, Crash Bandicoot 4: It's About Time PC versiyonunun 26 Mart tarihinde çıkış yapacağını duyurdu. üzerinden satışa sunulacak ve fiyatı $39.99 olarak belirlendi.
Crash Bandicoot 4: It's About Time Sistem Gereksinimleri
Minimum
Windows 10
Intel Core i3-4340/AMD FX-6300
8 GB RAM
Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950
30 GB
Önerilen
Windows 10
Intel Core i5-2500k/AMD Ryzen 5 1600X
16 GB RAM
Nvidia GTX 970/AMD R9 390
30 GB
Kaynak: Playerbros