Cranston Academy: Monster Zone Filmi
Cranston Academy: Monster Zone filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cranston Academy: Monster Zone filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
15.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:57
Animasyon filminin yönetmenliğini Leopoldo Aguilar üstlenirken senaryoyu ise Bob Barlen, Cal Brunker, Jose C. Garcia de Letona ve Rita Street kaleme alıyorlar.
Yönetmen: Leopoldo Aguilar
Senaryo: Bob Barlen, Cal Brunker, Jose C. Garcia de Letona, Rita Street
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Cranston Academy: Monster Zone
Yapımcı Firma: Anima Estudios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere, Meksika, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: Anima Estudios
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Cranston Academy: Monster Zone Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com