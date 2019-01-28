Çözülmeyen Tatlı Su İçin Ayhan Gider'in Girişimleriyle Çalışma Başlatıldı

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, Barbaros Mahallesi'nde yer alan Anafartalar Camii cemaati ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tatlı su çeşmesinin yaklaşık 1 yıldır akmadığını ifade eden vatandaşlar, çeşme için Gider'den yardım istedi. Çözülmeyen tatlı su için Ayhan Gider'in girişimleriyle çalışma başlatıldı.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Barbaros Mahallesi Mustafa Bey Caddesi 23 Nisan Sokak'ta Anafartalar Camii cemaati ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Cami yanında bulunan ve 1994 yılında yaptırılan Ağı Dağı Kuşça Kestane Memba Suyunun yaklaşık 1 yıldır akmadığını ifade eden vatandaşlar, belediye yetkililerinden yardım istediklerini ancak sorunlarının çözülmediğini gerekçe göstererek AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider'den yardım istediler. Mahalle sakinlerinin tatlı su sorununa duyarsız kalmayan Gider'in girişimleriyle Çanakkale Valiliği'nce çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada yapan mahalle sakinlerinden Cahit Dağılcı,"1 senedir sularımız akmıyor. Belediye sadece 4 tane musluk getirip, başlarını değiştirdi. Mağduriyetimiz giderilmiyor. En kısa zamanda buranın yapılmasını istiyoruz mahalle halkı olarak. Boruların bakılması için asfaltın kazılması gerekiyormuş, belediye o yüzden izin vermiyor dediler" diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini İbrahim Şaşmaz ise,"Aşağı yukarı 1 senedir burada çeşmemiz akmıyor. Çeşmelerin yapılması için belediyeye müracaat yapıldı ama hiçbir sonuç alamadık. Bunun bir an önce yapılıp, tekrar halka açılmasını istiyoruz. Geçen sene Cuma Pazarı Köprüsü'nün olduğu bölgede vanayı değiştirdik. ince ince de olsa akıyordu. Hatta ben temizlemiştim orayı" dedi.

Barbaros Mahallesi İhtiyar Heyeti Üyesi Osman Gündoğdu, "Bu çeşme biz yaptığımızda akıyordu. Ama yaklaşık bir yıldır bu çeşme akmıyor. Bu durumu belediye yetkililerine ilettik, Camii Derneği ile birlikte görüşmeleri devam ediyor. Biz kafamıza göre buraları kazamayız. Zaten bizim kazmaya yetkimiz yok. Görüşüyorlar ama bir netice yok. Hatta geçen akşam aradılar çeşmeyi kontrol etmemi istediler, gelip baktım yine akmıyordu. Neticede olmadı. Niye olmuyor bilmiyoruz. Borularda patlak mı var yoksa başka bir şey mi bilmiyoruz. İhtiyacımız olunca bakkaldan su alalım ama hazır elimizde su varken ve diğer tatlı su çeşmeleri akıyorken biz niye kullanmayalım" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA