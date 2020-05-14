Cowboy Ninja Viking Filmi
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Cowboy Ninja Viking Filmi

Cowboy Ninja Viking filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cowboy Ninja Viking filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cowboy Ninja Viking Filmi
14.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:57

Duncan, üç farklı kişiliğin özelliklerini barındıran yeni nesil bir suikastçidir. Devlet; teröre karşı savaşmak için, çoklu kişilik bozukluğu olan Duncan'ı bir süper askere çevirmiş ve onu kovboyun, ninjanın ve vikingin sahip olduğu özelliklere sahip yapmıştır.

Yönetmen: Michelle MacLaren

Senaryo: Riley Rossmo, Andy Lieberman, Ryan Engle , Dan Mazeau, Craig Mazin

Oyuncular: Chris Pratt, Priyanka Chopra

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Cowboy Ninja Viking

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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