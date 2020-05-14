Cowboy Ninja Viking Filmi
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14.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:57
Duncan, üç farklı kişiliğin özelliklerini barındıran yeni nesil bir suikastçidir. Devlet; teröre karşı savaşmak için, çoklu kişilik bozukluğu olan Duncan'ı bir süper askere çevirmiş ve onu kovboyun, ninjanın ve vikingin sahip olduğu özelliklere sahip yapmıştır.
Yönetmen: Michelle MacLaren
Senaryo: Riley Rossmo, Andy Lieberman, Ryan Engle , Dan Mazeau, Craig Mazin
Oyuncular: Chris Pratt, Priyanka Chopra
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Cowboy Ninja Viking
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com