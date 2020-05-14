Cowboy Ninja Viking Filmi Cowboy Ninja Viking filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cowboy Ninja Viking filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Duncan, üç farklı kişiliğin özelliklerini barındıran yeni nesil bir suikastçidir. Devlet; teröre karşı savaşmak için, çoklu kişilik bozukluğu olan Duncan'ı bir süper askere çevirmiş ve onu kovboyun, ninjanın ve vikingin sahip olduğu özelliklere sahip yapmıştır.

Yönetmen: Michelle MacLaren

Senaryo: Riley Rossmo, Andy Lieberman, Ryan Engle , Dan Mazeau, Craig Mazin

Oyuncular: Chris Pratt, Priyanka Chopra

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Cowboy Ninja Viking

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com