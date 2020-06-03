Covid-19 Vaka Sayısı Ne Zaman Yüzün Altına Düşecek? İşte Açıklama
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Covid-19 Vaka Sayısı Ne Zaman Yüzün Altına Düşecek? İşte Açıklama

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili verilere baktığımızda salgının bir düşüş eğilimi izlediği görülüyor.

Covid-19 Vaka Sayısı Ne Zaman Yüzün Altına Düşecek? İşte Açıklama
03.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:50

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili verilere baktığımızda salgının bir düşüş eğilimi izlediği görülüyor. Buna karşın Covid-19 vaka sayısı hala üç haneli sayılarda dolaşıyor ve bu durumun bir miktar endişe verici olduğu söylenebilir. Peki vaka sayısı ne zaman çift haneleri sayılara düşecek? İşte yapılan açıklamalar!

Covid-19 Vaka Sayısı Ne Zaman Düşecek?

Daha öncesinde yapılan açıklamalar salgında gerçekten bir düşüş görmemiz için yaklaşık iki ay gibi bir süreye ihtiyacımızın olduğunu işaret ediyordu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, merak edilen bu sorulara dair bazı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de şu ana kadar her şey oldukça iyi gitti, verilerimiz istediğimiz şekilde ve üçlü rakamları gördük. Geldiğimiz rakamlar öngörebildiğimiz, istediğimiz rakamlar. Genel anlamda baktığımız zaman yoğun bakımdaki ve solunum cihazındaki hastalarımız oldukça azaldı.

İyileşen vakalarımız oldukça fazla, aktif vaka sayımız azaldı. Bundan sonraki süreç bu istikrarlı hadiseyi sürdürebilmek, tabii ki önümüzdeki şu günler çok çok önemli. En az birinci aşama kadar önemli olan ikinci aşamaya geçmiş durumdayız. Çünkü bundan sonra kontrollü normalleşme sürecinde neler yaşayacağız kurallara uyduk mu uymadık mı bir on gün sonraki rakamlarla bunu görme şansımız olacak.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uyarsak bu normalleşme sürecinde de bunlara dikkat edersek aslında bir 15-20 gün içerisinde geçmemiz gerekiyor 500'lü rakamlara. Takip eden 15 gün sonra da 100'ün altına inme durumumuz olacaktır. 500'ün altına inmek için Haziran'ın sonu diyebiliriz. 100'lü rakamların altına herhalde Temmuz'un ortasına doğru ineriz; ama yine söylüyorum kurallara uyarsak. Bundan sonraki süreç bence önemli, ikinci aşamayı sağlıklı, istikrarlı biçimde atlatmamız gerekiyor."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce çift haneli sayıları ne zaman görmeye başlayacağız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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