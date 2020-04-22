Covid-19: Monako'da saray bütçesine yüzde 40'lık kesinti
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Covid-19: Monako'da saray bütçesine yüzde 40'lık kesinti

Monako Prensi Albert II, koronavirüs salgınının "benzeri görülmemiş ekonomik sonuçları" sebebiyle 'Prens'in Sarayı'nın işletme bütçesini yüzde 40 oranında azaltmaya karar verdi

22.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:47
Covid-19: Monako'da saray bütçesine yüzde 40'lık kesinti

Monako Prensi Albert II, koronavirüs salgınının "benzeri görülmemiş ekonomik sonuçları" sebebiyle sarayının işletme bütçesini yüzde 40 oranında azaltmaya karar verdi.

Monako Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Durumun ciddiyeti karşısında devlet harcamalarında genel bir tasarruf sağlamak için titiz bir finansal yönetim gerektiriyor. Bu bağlamda, Prens'in Sarayı'nın giderleri için ayrılan bütçe 13,2 milyon eurodan 8 milyon euroya düşürüldü" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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