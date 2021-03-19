Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre, öğleden sonra saat 14.00 civarında kişilerin daha fazla korona virüsü salgıladıkları belirtildi. Konuyla ilgili konuşan uzmanlar salgılamanın yüksek olmasından dolayı bu saatlerde yapılan testlerin daha doğru olacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında ABD'nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14.00 olarak tespit edildi.

YANLIŞ SONUÇ VERME OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK

Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonra saatlerinde daha fazla korona salgılayabilecekleri açıklandı. Guardian'ın haberinde, henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, Kovid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.

VİRÜSÜN BULAŞMA MİKTARI ARTIYOR

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin koronavirüs ile nasıl etkileşimde bulunduğundaki günlük sirkadiyen (24 saatlik) dalgalanmalar nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.

24 SAATLİK SÜREDE DEĞİŞEBİLİR

Daha önce de yapılan influenza gibi diğer virüslerle ilgili çalışmalar da, bir bireyin semptomlarının ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişebileceğini göstermişti.

Araştırmaya katılmayan, ancak açıklamada bulunan Imperial College London'da virolog Dr.Rachel Edgar, 24 saatlik bir gün boyunca fizyolojimizdeki örneğin burun salgılarımız gibi diğer değişikliklerin de, burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini söyledi.

EN DOĞRU TEST ÖĞLEDEN SONRA YAPILIR

Araştırmayı daha da geliştirmek için kişilere Kovid-19 bulaştırarak ardından viral yüklerinin günün farklı saatlerinde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyleyen araştırmanın başındaki Candace McNaughton, "Mümkün olan en doğru Kovid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım" dedi.