Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Ünlü müzisyen Coşkun Sabah, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram'ını" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan, "Kimse benim evlat yetiştirmemi veya babalığımı sorgulayamaz" diyerek sitem etti.

Müzisyen Coşkun Sabah, kızı Roza'nın Instagram'da mayolu paylaşımlarına kızıp hesabını kapattırmasına oldukça tepki gelmişti. Sabah Instagram'da yaptığı paylaşımda "Kızım ve şahsım üstünden gerçekleştirilmeye çalışılan esas dışı gündem hakkında yazanlar, şahsıma hakaretlerde bulunanlar, kızıma hakaretlerde bulunanlar hakkında gereken işlemi aynı gün içerisinde başlatmış bulunmaktayım. Kimse benim evlat yetiştirmemi veya babalığımı sorgulayamaz" diyerek tepki gösterdi. "KIZIM YAPTIĞI HATAYI BİLİYOR" Sabah kızıyla küs olup olmadığı konusunda ise daha önceki açıklamasında "Kızınızın sizinle 10 gündür konuşmadığı haberleri doğru mu?" sorusuna "Ben ona gönül koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana bir kızgınlığı yok" demişti.