Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti

Ünlü müzisyen Coşkun Sabah, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram'ını" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan, "Kimse benim evlat yetiştirmemi veya babalığımı sorgulayamaz" diyerek sitem etti.

Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
02.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:31

Müzisyen Coşkun Sabah, kızı Roza'nın Instagram'da mayolu paylaşımlarına kızıp hesabını kapattırmasına oldukça tepki gelmişti.

Sabah Instagram'da yaptığı paylaşımda "Kızım ve şahsım üstünden gerçekleştirilmeye çalışılan esas dışı gündem hakkında yazanlar, şahsıma hakaretlerde bulunanlar, kızıma hakaretlerde bulunanlar hakkında gereken işlemi aynı gün içerisinde başlatmış bulunmaktayım. Kimse benim evlat yetiştirmemi veya babalığımı sorgulayamaz" diyerek tepki gösterdi.

"KIZIM YAPTIĞI HATAYI BİLİYOR"

Sabah kızıyla küs olup olmadığı konusunda ise daha önceki açıklamasında "Kızınızın sizinle 10 gündür konuşmadığı haberleri doğru mu?" sorusuna "Ben ona gönül koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana bir kızgınlığı yok" demişti.

Coşkun Sabah kızı Roza ile gündemde! Kimse benim babalığımı sorgulayamaz
Coşkun Sabah kızı Roza ile gündemde! Kimse benim babalığımı sorgulayamaz
Coşkun Sabah kızı Roza ile gündemde! Kimse benim babalığımı sorgulayamaz
Coşkun Sabah kızı Roza ile gündemde! Kimse benim babalığımı sorgulayamaz
Coşkun Sabah kızı Roza ile gündemde! Kimse benim babalığımı sorgulayamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı 3. Sayfa
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak Spor
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor Ekonomi
Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Yaşam
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu
Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Ali Sunal Barış Arduç Merve Boluğur
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Adana Bayram Futbolcu
Şu an buradasınız: Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 17:31:37. #1.15#
title