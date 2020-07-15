Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
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Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

Eğitimini İngiltere'de sürdüren ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Roza, "Güneşli" notuyla Instagram hesabından paylaştığı karede güzelliğiyle dikkat çekti. Coşkun Sabah, kısa süre önce "Geçinemiyorum" deyip kızının okuluna çok para ödediğini söylemişti.

15.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:54

Bir süre önce "Geçinemiyorum" sözleriyle gündem olan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Roza, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Ünlü sanatçı, "Ben hazıra dağ dayanmaz dedim" derken kızını yurt dışında okutmak için iyi para ödediğini söylemişti. Coşkun Sabah'ın kızı Roza ise Instagram fotoğraflarıyla gündeme düştü.

POZUNA "GÜNEŞLİ" NOTUNU DÜŞTÜ

Eğitimini İngiltere'de sürdüren ünlü sanatçının kızı Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Roza paylaştığı bu fotoğrafa, "Güneşli" notunu düştü. Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya geldi. Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza plaja indi
Coşkun Sabah'ın kızı Roza plaja indi
Coşkun Sabah'ın kızı Roza plaja indi
Coşkun Sabah'ın kızı Roza plaja indi
Coşkun Sabah'ın kızı Roza plaja indi
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
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