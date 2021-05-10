Coşkun Sabah - Anılar şarkı sözleri! 'Anılar' sözleri nelerdir?

Şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah'ın en beğenilen şarkılarından birisi Anılar şarkısıdır. Peki Coşkun Sabah - Anılar sözleri nelerdir? Coşkun Sabah - Anılar şarkı sözleri nedir?

Coşkun Sabah - Anılar şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

COŞKUN SABAH - ANILAR ŞARKI SÖZLERİ

Bu akşam içimde hüzün var

Gözümde canlandı anılar

Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum

Bu akşam içimde hüzün var

Sensiz geçmiyor bu akşamlar

Gönlümde dinmiyor arzular

Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum

Bak bizi bekliyor anılar

Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılaranılar, Anılar, beni bu akşam ağlattılar

Benden uzak durma ne olur

Bu kalbi sensiz taşıyamam

Artık benim olmasan bile

Seni görmeden yaşayamam

Yüzünü görmeliyim

Sesini duymalıyım

Anıları yaşamalıyım

Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar

Anılar, anılar, beni bu akşam ağlattılar

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, (d. 16 Ekim 1952; Diyarbakır, Türkiye), Süryani asıllı Türk şarkıcı, besteci, udi.

Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerindendir. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekânda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

Elektro Udun yaratıcısı:

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.