ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde bir hayvansever, beslediği 4 kedi ve 2 köpeğin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğünü, çok sayıda hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, şikayette bulundu.

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde bir hayvansever, beslediği 4 kedi ve 2 köpeğin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğünü, çok sayıda hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, şikayette bulundu. Polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erçok da, 'Kurumlarla irtibata geçtik, hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Hayvana şiddete hapis cezası gelmelidir' dedi.

İlçede yaşayan M.E. adlı kadın hayvansever, sahip çıkıp beslediği çok sayıda hayvandan 4 kedi ve 2 köpeğinin, kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü, birçok hayvanının da kayıp olduğunu öne sürerek, durumu Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu'na bildirdi. Federasyon ve kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan ilçede polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ölen hayvanlardan alınan bazı numuneler de incelemek üzere Samsun'a gönderildi.

'HAYVANA ŞİDDDETE HAPİS CEZASI GELMELİDİR'

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erçok, takipçisi olacaklarını belirttiği konuyla ilgili DHA muhabirine konuştu. Erçok, 'Gönüllümüz bizimle biz de kurumlarla irtibata geçtik. Hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Öldürülen hayvanların idrar tahlilleri Samsun'a gönderildi. İnşallah bunu yapanlar bulunur. Bulunmasa da Allah'ın adaleti şaşmaz, Ne yaparsa insanoğlu bir gün bulacaktır. Hayvana şiddete vahşete tecavüze hapis cezası gelmelidir. Yasalar belediyeleri koruyarak çıkarıldığı sürece hayvanları koruyamayız' dedi.

'İNSANLIK DIŞI BİR OLAY'

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de yaşananları insanlık dışı bulduğunu ifadede ederek, 'İnsanlık dışı bir olay, biz kendi imkanlarımızla bir barınak oluşturduk ve kendi gücümüzle elimizden geldiğince bu canlara bakmaya çalışıyoruz. Kendimde ç ok sayıda sokak hayvanına bakıyorum. Merhamet diyorum' diye konuştu.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nihal Erçok açıklama

-Çöpte ki kedi ve köpekler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)-

ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP
ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP
ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP
ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÇORUM ORTAKÖY'DE 4 KEDİ VE 2 KÖPEK ZEHİRLENDİ, ÇOK SAYIDA HAYVAN KAYIP - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:45:32. #1.15#
title