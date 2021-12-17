Çorum'daki depremle ilgili olumsuzluk bulunmadığı bildirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ünlü, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi.

Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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