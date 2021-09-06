Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu
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Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere - Haberler | Yerel

Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz Köyü'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık yandı.

Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu

ÇORUM - Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz Köyü'nde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık yandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekkeşinler Mahallesi'nde Dursun Düvenci'ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye Oğuzlar, İskilip ve Amasya'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında Mehmet ve Dursun Düvenci'ye ait 2 ev ile 1 samanlık yandı. Yangın sırasında bir evde yaşanan tüp patlaması büyük paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu
Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu
Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu
Çorum'da yangın: Vatandaşın feryadı yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere

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