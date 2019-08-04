Çorum'da köy yangını: 7 ev kül oldu
Çorum'da köy yangını: 7 ev kül olduÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'da köy yangını: 7 ev kül oldu
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bililere göre, ilçeye bağlı Sorkun köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiyeyi arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine köye Çorum ve İskilip Belediyesi ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'ne itfaiye ekipleri müdahale etti.
Sorkun köyü muhtarı Mehmet Körçoban, yangının çık nedeninin henüz belli olmadığını, "Yangında 7 tane evimiz yandı. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları sürüyor" dedi
Kaynak: İHA
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