Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu'ya bağlı Boztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Yörüklü köyü istikametine giden E.A. yönetimindeki 19 EE 492 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir K. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sungurlu, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title