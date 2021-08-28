Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mesudiye'den İstanbul'a giden İbrahim Yazkan idaresindeki 34 BE 9985 plakalı otomobil, Çampınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Murat Akman'ın (55) kullandığı 34 BST 47 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Akman ve eşi Melek Akman (55) ile diğer araçta bulunan Bediye (47), çocukları Kaan (22), Emre (27) ve Nisanur Yazkan (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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