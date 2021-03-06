Çorum'da gönüllü gençler, Yeşilay Haftası etkinliğinde sigarasını kıranlara meyve ikram etti

Çorum Gençlik Merkezi gönüllüleri, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, sigarasını kırıp atanlara meyve ikramında bulundu.

Kadeş Barış Meydanı'nda stant kuran gençler, madde bağımlılığının verdiği zarar ve bağımlılıktan kurtulmanın yolları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Stantta ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Merkez gönüllülerinin teklifi üzerine, bir sigarasını kırıp kutuya atan vatandaşlar, elma ve portakallarını aldı. Sigara içenlerin büyük bölümü, gençlerin teklifine olumlu yanıt verdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği, insanları sigara yerine sağlıklı besinler tüketmeye teşvik amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de bağımlılıkla mücadele kapsamında çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tığlı, "Biz de bu mücadeleye katkı sunmak istedik. Gençlerimizi sağlıklı yetiştirmek ve bağımlılıklardan uzak durmaları konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bir dal sigara karşılığında meyve ikram ederek onlara 'Harcadığınız her dalı bırakın, ailenize sağlıklı besinler götürün' mesajı vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan