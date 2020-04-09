Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu
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Polis, Çorum, Güncel

Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu

Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.

09.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:56
Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu

Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.

Gazi Caddesi'ndeki bir iş hanında yer alan alışveriş merkezinin çalışanları, binanın asansörünün arızalanması üzerine çatı katındaki asansör odasına çıktı.

Burada bir kafatası olduğunu gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, insana ait olan ancak çene kısmı bulunmayan kafatası muhafaza altına alındı.

Kafatasının, cumhuriyet savcısının talimatıyla incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Polis, kafatasını bulan 2 kişi ile iş hanının görevlisinin ifadesini aldı.

Kaynak: AA

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