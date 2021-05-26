Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
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Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı

İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Göl köyde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve ahır yandı.

Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Göl köyde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve ahır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Recep Abaz'a ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken Recep Abaz'a ait ev, samanlık ve ahır tamamen yandı.

Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı

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