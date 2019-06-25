Çorum'da ahır yangını; inek telef oldu
ÇORUM'un Osmancık ilçesindeki ahırda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇORUM'un Osmancık ilçesindeki ahırda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükbaşlar, ahırdan çıkarılırken, alevler, itfaiye ekibince söndürüldü. Yangında 1 inek telef oldu.
Osmancık'a bağlı Kamil köyü Çaylı Mahallesi'ndeki Sadık Y.'ye ait ahırda, dün gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, söndürülmeye çalışılırken, büyükbaşlar da ahırdan çıkarıldı. İtfaiye görevlilerinin söndürdüğü yangında, 1 ineğin telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Çorum
Osmancık'a bağlı Kamil köyü Çaylı Mahallesi'ndeki Sadık Y.'ye ait ahırda, dün gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, söndürülmeye çalışılırken, büyükbaşlar da ahırdan çıkarıldı. İtfaiye görevlilerinin söndürdüğü yangında, 1 ineğin telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Çorum
Kaynak: DHA
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri