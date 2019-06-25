Çorum'da ahır yangını; inek telef oldu

Çorum'da ahır yangını; inek telef oldu

ÇORUM'un Osmancık ilçesindeki ahırda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum'da ahır yangını; inek telef oldu
ÇORUM'un Osmancık ilçesindeki ahırda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükbaşlar, ahırdan çıkarılırken, alevler, itfaiye ekibince söndürüldü. Yangında 1 inek telef oldu.
Osmancık'a bağlı Kamil köyü Çaylı Mahallesi'ndeki Sadık Y.'ye ait ahırda, dün gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, söndürülmeye çalışılırken, büyükbaşlar da ahırdan çıkarıldı. İtfaiye görevlilerinin söndürdüğü yangında, 1 ineğin telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- Çorum
Kaynak: DHA
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