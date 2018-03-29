Çorum Belediyesinden Ödüllü Okuma Yarışması

Çorum Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik aileleriyle birlikte katılacakları ödüllü kitap okuma yarışması düzenlenecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı yazılı açıklamada Okuyan Şehir Çorum Projesi kapsamında "Ailemle Okuyorum" sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenleneceğini belirterek, yarışmaya ilkokul 3. sınıftan 8. sekizinci sınıfa kadar bütün öğrenciler ile velilerinin katılabileceğini belirtti.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin "Sahabeden 101 Hatıra" ve velilerin ise "Ashab-ı Kiram" adlı kitapları okumaları gerektiğini ifade eden Candan, kitapların gençlik merkezlerinde dağıtımına başlandığını aktardı.



Yarışmada dereceye giren 20 kişiye ödül verileceğini ifade eden Candan, şunları kaydetti:

"Okuyan Şehir Çorum projesi kapsamında ilkokul üçüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan öğrencilerimize yönelik 'Ailemle Okuyorum' yarışması gerçekleştirdik. Yarışmaya katılacak olan öğrenci ve veliler kitapları Gençlik Merkezlerimizden temin edebilirler. Yarışmada birinci olanlara 1000, ikinci olanlara 750, üçüncü olanlara ise 500 lira para ödülü verilecek. Öte yandan ilk 20'ye girenlere Konya gezisi ve okul çantası hediye edeceğiz. 29 Nisan'da yapılacak olan sınavın ardından 4 Mayıs'ta ödül töreni ile dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz. Tüm Çorum halkını yarışmamıza katılmaya davet ediyorum."