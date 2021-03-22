Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:24
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canıgönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in de tedavisi evlerinde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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