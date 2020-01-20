20.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:57

Çorum'a yılın ilk karı yağdı

ÇORUM'da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan kent sakinleri, kar kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte evlerinin beyaz örtüyke kaplanması, güzel görüntüler oluştururken, çocukla da sokakta kar topu oynayarak eğlendi. Kar yağışı nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri de, karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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