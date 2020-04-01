Corona Virüsü Hastalarına Antikor Tedavisi Yale Üniversitesi immünoloji uzmanı Dr. Esen Şefik, bir aşı geliştirilmesi için bir yıl zamana ihtiyaç olduğunu, ancak antikor tedavisinin en azından hastalığa yakalananların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Yale Üniversitesi immünoloji uzmanı Dr. Esen Şefik, bir aşı geliştirilmesi için bir yıl zamana ihtiyaç olduğunu, ancak antikor tedavisinin en azından hastalığa yakalananların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor Kaynak: DailyMotion.com