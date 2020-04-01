Corona Virüsü Hastalarına Antikor Tedavisi
Yale Üniversitesi immünoloji uzmanı Dr. Esen Şefik, bir aşı geliştirilmesi için bir yıl zamana ihtiyaç olduğunu, ancak antikor tedavisinin en azından hastalığa yakalananların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.
01.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:46
Yale Üniversitesi immünoloji uzmanı Dr. Esen Şefik, bir aşı geliştirilmesi için bir yıl zamana ihtiyaç olduğunu, ancak antikor tedavisinin en azından hastalığa yakalananların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor
Kaynak: DailyMotion.com