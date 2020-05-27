Corona Salgını Bayram Alışverişini de Vurdu Son on, on beş yılda alışveriş merkezlerinin sayısının artması nedeniyle biraz gözden düşse de Tarihi Yarımada'da bulunan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı arasındaki Mahmutpaşa, Tahtakale ve Mercan yokuşu, asırlardır İstanbulluların bayram alışverişi için en önemli uğrak noktası.

Son on, on beş yılda alışveriş merkezlerinin sayısının artması nedeniyle biraz gözden düşse de Tarihi Yarımada'da bulunan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı arasındaki Mahmutpaşa, Tahtakale ve Mercan yokuşu, asırlardır İstanbulluların bayram alışverişi için en önemli uğrak noktası Kaynak: DailyMotion.com