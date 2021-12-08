Cornelia kimdir? Kuruluş Osman Cornelia karakterini kim canlandırıyor, tarihte var mı? Melis Gürhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman dizi karakterleri ve canlandıran oyuncular kimlerdir merak edilmektedir. Merak edilen isimler arasında Melis Gürhangeliyor. Peki, Melis Gürhankimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN CORNELİA KİMDİR?

Kuruluş Osman Cornelia, Prenses Maria'nın yardımcısıdır.

Cornelia karakterini "Melis Gürhan" canlandırmaktadır.

MELİS GÜRHAN KİMDİR?

Melis Gürhan, 30 Temmuz 1994 Adana doğumludur. İlk olarak 2012 yılında Dila Hanım dizisinde rol almıştır. Ardından birçok dizide rol alan Melis Gürhan şimdilerde Kuruluş Osman'da Cornelia karakterini canlandırmaktadır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BORAN ALP İNFAZ EDİLECEK Mİ?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

TURGUT BEY ÖLÜMÜN KIYISINDA

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

TEKFUR KOSSES'İN KILICI ŞEYH EDEBALI'NIN BOĞAZINDA!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

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