Çorlu'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan başkanlığında Çorlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Encümen üyeliklerine Umut Azgüler, Güner Çetin ve Feray Karagöz, İmar Komisyonu üyeliklerine Alev Türk, Cihan Kaygusuzoğlu, Ömer Cebe, Serkan Erçili ve Ateş Akdere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Değer Kara, Hülya Perin, Cemal Çiçek, Şükrü Erhal ve Kurtuluş Ay, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu üyeliklerine Hasan Eligül, İskender Coşkun, Hülya Perin, Mustafa Güçlü ve Mustafa Eryılmaz, Cadde ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu üyeliklerine Alev Türk, Umut Azgüler ve Mustafa Eryılmaz'ın seçildiği toplantıda, 2017 yılı denetim komisyonu raporu belediye meclis üyesi Hülya Perin tarafından meclisin bilgisine sunuldu.



Toplantıda, 2017 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, yurt dışında bulunan kardeş şehirlerdeki soydaşlara ramazan ayında iftar verilmesi ve katılımı konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, 2018 yılı kamu kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması konusunun da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, mülkiyeti belediyeye ait olan arazi ve arsaların 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereği satışı konusunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda Başkan Baysan bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

Çorlu'dan İdlib'e un gönderilecek

Çorlu Kaymakamlığı himayesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Çorlu şubesi organizesinde başlatılan "Çorlu'dan İdlibe Un Kampanyası" kapsamında yardım tırı 7 Nisan'da yola çıkacak.

Çorlu Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 15: 30'da Çorlu Şehitliğinde yapılacak olan tören ve okunacak duaların ardından, toplanan unlar yardım tırları ile Suriye'nin İdlib bölgesine gönderilecek.

İdlib bölgesindeki binlerce dul, yetim ve muhtaç insanın acil ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlendiği belirtilen kampanyada gönderilecek olan unların yardımseverlerden toplandığı da kaydedildi.

Çorlulu yüzücü milli takım kampına davet edildi

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) yüzme sporcusu Sezin Akaltuntaş, milli takım kampına davet edildi.

ÇBSK Yüzme Antrenörü Tolga Kipriye, AA muhabirine açıklamasında, Çorlu'da yapılan ve hizmete açılan Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşasının ardından başarıların gelmeye devam ettiğini söyledi.

Başarılı bir sezon geçirdiklerini ve yüzücülerinin milli takıma davet edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Kipriye, "Emeklerimizin karşılığı aldığımızı görmek bizleri onurlandırıyor. Çorlu Belediyesi'nin Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu Çorlu'ya kazandırmasının ardından bu alanda önemli bir eksiğin ortadan kalkması ile birlikte sporcu kardeşlerimiz başarıdan başarıya koşuyorlar.

Son olarak sporcumuz Sezin Akaltuntaş milli takım kampına çağrıldı. Birçok sporcumuzun müsabakalarda ve milli takım bünyesinde elde ettiği sportif başarıların sürekliliği bizlerin de yüzünü güldürdü. Sporcularımızı kutluyorum." dedi.