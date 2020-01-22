Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı
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Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı

ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.

22.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:04
Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı

ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçesi Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Teknik ve fiziki takip ile kimliği belirlenen Eyüp Can Bol, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin, çoraplarının içinde 5,45 gram uyuşturucu bulundu. Bol, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

 


Kaynak: DHA
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