Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kim? Çöpçüler Kralı konusu, oyuncuları ve Çöpçüler Kralı özeti!
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Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kim? Çöpçüler Kralı konusu, oyuncuları ve Çöpçüler Kralı özeti!

Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kim? Çöpçüler Kralı konusu, oyuncuları ve Çöpçüler Kralı özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çöpçüler Kralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çöpçüler Kralı konusu, özeti ve Çöpçüler Kralı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çöpçüler Kralı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çöpçüler Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çöpçüler Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çöpçüler Kralı konusu nedir, Çöpçüler Kralıoyuncuları kimler ve Çöpçüler Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.

Hacere aşık olan zabıta memuru ,annesinin tepkisiyle karşılaşır.Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacere aşıktır ama parası yoktur.Bir gün yalnışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Türker Tekin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1977 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 1978 Çarşamba

Senaryo: Umur Bugay

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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