Çöpçüler Kralı'nın oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti
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Çöpçüler Kralı'nın oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Çöpçüler Kralı başta olmak üzere birçok Yeşilçam filminde rol alan yan oyunculardan Ali İnce yaşamın yitirdi. 62 yaşındaki oyuncu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın boyacılık yapan kardeşini canlandıran ve aynı zamanda pek çok filmde set amirliği görevini yapan Ali İnce hayatını kaybetti.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Medyaradar'da yer alan habere göre, 62 yaşında hayatını kaybeden başarılı oyuncu, bugün Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Çöpçüler Kralı'nın oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti

ALİ İNCE KİMDİR?

Ali İnce, 1 Ocak 1959'da dünyaya geldi. Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan İnci, Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri) ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerini canlandırdı.

Çöpçüler Kralı'nın oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
KARGOCU: Allah rahmet eylesin.
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