Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir? Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? soruları filmseverler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerli komedi yapımlarından Çöpçüler Kralı filmi döneminin dışında da hayli ilgi görmeye devam ediyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda yer alıyor. Peki, Çöpçüler Kralı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Sevilen film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman da Güneşli Sokakta yer alıyor.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

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