Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın baş rollerde yer aldığı 1977 yapımı film, romantik, komedi türünde hazırlandı. Bir belediye işçisi olan Abdi'nin neredeyse imkansız denebilecek aşkını komik bir dille ele alan Çöpçüler Kralı oyuncuları kim? Çöpçüler Kralı izle...
Çöpçüler Kralı filmi nerede çekilmiştir sorusu hala güncelliğini koruyor. Zeki Ökten'in yönetmenliğini yürüttüğü, Umur Bugay'ın senaryosunu kaleme aldığı yapım, Şener Şen ve Umur Bugay'a Altın Portakal Film Festivali'nde ödül getirmiştir. Çöpçüler Kralı filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.
ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU
Dönemin başarılı çalışmalarından Çöpçüler Kralı filmi konusu: Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.
Hacere aşık olan zabıta memuru ,annesinin tepkisiyle karşılaşır.Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacere aşıktır ama parası yoktur.Bir gün yalnışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI
Şener Şen
İhsan Yüce
Erdal Özyağcılar
Türker Tekin
İlyas Salman
Nejat Gürçen
İhsan Bilsev
Muadelet Tibet
Salih Sarıkaya
Nezahat Tanyeri
Nermin Özses
Ertuğrul Bilda
Selim Naşit
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ
Arzu Film'in yapımcı şirket olarak izleyenle buluşan film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.