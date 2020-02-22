Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Haberler » Gündem » Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi? - Haberler

Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın baş rollerde yer aldığı 1977 yapımı film, romantik, komedi türünde hazırlandı. Bir belediye işçisi olan Abdi'nin neredeyse imkansız denebilecek aşkını komik bir dille ele alan Çöpçüler Kralı oyuncuları kim? Çöpçüler Kralı izle...

22.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:23
Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi nerede çekilmiştir sorusu hala güncelliğini koruyor. Zeki Ökten'in yönetmenliğini yürüttüğü, Umur Bugay'ın senaryosunu kaleme aldığı yapım, ve Umur Bugay'a Altın Portakal Film Festivali'nde ödül getirmiştir. Çöpçüler Kralı filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Çöpçüler Kralı izle...

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU

Dönemin başarılı çalışmalarından Çöpçüler Kralı filmi konusu: Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.

Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Hacere aşık olan zabıta memuru ,annesinin tepkisiyle karşılaşır.Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacere aşıktır ama parası yoktur.Bir gün yalnışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Şener Şen

İhsan Yüce

Erdal Özyağcılar

Türker Tekin

İlyas Salman

Nejat Gürçen

İhsan Bilsev

Muadelet Tibet

Salih Sarıkaya

Nezahat Tanyeri

Nermin Özses

Ertuğrul Bilda

Selim Naşit

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ

Arzu Film'in yapımcı şirket olarak izleyenle buluşan film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler