Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöpçüler Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöpçüler Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çöpçüler Kralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çöpçüler Kralı konusu, özeti ve Çöpçüler Kralı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çöpçüler Kralı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çöpçüler Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çöpçüler Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çöpçüler Kralı konusu nedir, Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler ve Çöpçüler Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zabıta amiri, görev gücünü zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde baskı kurar. Aynı mahalledeki Hacer temizlikçilik yapmaktadır. Zabıta amiri Hacer'e aşıktır. Ayrıca mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.


ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Selim Naşit - Bakkal

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı'nın çekimleri Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde gerçekleştirildi. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman Güneşli Sokakta yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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