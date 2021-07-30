Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
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Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de çöp kovasıyla kavga eden adam güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde'de çöp kovasıyla kavga eden adam güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Paşakapı Caddesi'nde bir kişi yol kenarında bulunan çöp kovasıyla kavga eder gibi parçalayarak yerinden söktü. Bu anlar ise bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Niğde Belediyesi sosyal medya hesabından bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı gözaltına aldığını bildirdi.

(Yasin Esen/İHA)

Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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