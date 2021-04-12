Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti
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Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de dönüş yapmaya çalışan çöp kamyonetine arkadan çarpan bisikletli genç, aracın altında kaldı. Acılar içinde kıvranan genç, saatlerce süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, çöpleri toplayan çöp kamyonu Fatih Caddesi üzerinden sokağa dönmek istedi. 18 yaşındaki Raşit Vahap K. de bisikletiyle hareket halindeydi. Bu sırada arkadan gelen genç, bisikletini durduramayınca kamyona çarpıp aracın arka tekerleklerinin arasında sıkıştı. İnanılmaz kazayı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER, HAYATTA KALMASI İÇİN SAATLERCE ÇABA GÖSTERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri genci kurtarmak için çalışma başlattı. Acı içinde kıvranan genci kurtarmak için saatlerce uğraşıldı. Ancak Raşit Vahap K. saatlerce süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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