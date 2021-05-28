Company of Heroes 2 Steam'de ücretsiz oldu! Company of Heroes 2 sistem gereksinimleri nelerdir?
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Company of Heroes 2 Steam'de ücretsiz oldu! Company of Heroes 2 sistem gereksinimleri nelerdir?

Company of Heroes 2 Steam'de ücretsiz oldu! Company of Heroes 2 sistem gereksinimleri nelerdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Relic Entertainment tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan gerçek zamanlı strateji oyunu Company of Heroes 2, 2013 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana hâlâ oyun dünyasındaki popülaritesini koruyor. Dün akşam saatlerinde duyurulan habere göre Company of Heroes 2 Steam'de ücretsiz oldu. Company of Heroes 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Company of Heroes 2 oynanış fragmanı!

Yayıncılığını SEGA'nın, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment'ın yaptığı popüler strateji oynu Company of Heroes 2, 2006 yılında piyasaya sürülmüş ilk oyunun devam serisi olarak karşımıza çıkıyor.

İlk oyundaki gibi, ikinci oyun da II. Dünya Savaşı'nın Rusya tarafında geçmektedir. Oyunda Kızıl Ordu'yu kontrol ederek, Berlin Muhaberesi ve Barbarossa Operasyonu savaşlarını gerçekleştirilmektedir. Oyun grafik motoru olarak Essence Engine geliştirilen 3. versiyonu kullanılmıştır.

Company of Heroes 2'yi 31 Mayıs saat 20.00'e kadar ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

COMPANY HEROES 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo/ AMD Athlon 64 X2 6400 – 2.5 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GT 710/ AMD Radeon R5 230
  • DirectX: Sürüm 10
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-650/ AMD FX-6300 – 3.5 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 660/ AMD Radeon R7 240
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

COMPANY HEROES 2 OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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