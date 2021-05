Company of Heroes 2 Steam'de ücretsiz oldu! Company of Heroes 2 sistem gereksinimleri nelerdir?

Relic Entertainment tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan gerçek zamanlı strateji oyunu Company of Heroes 2, 2013 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana hâlâ oyun dünyasındaki popülaritesini koruyor. Dün akşam saatlerinde duyurulan habere göre Company of Heroes 2 Steam'de ücretsiz oldu. Company of Heroes 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Company of Heroes 2 oynanış fragmanı!