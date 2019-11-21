Coldplay çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmama kararı aldı
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Coldplay çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmama kararı aldı

İngiliz rock grubu Coldplay konserlerinin çevreye verdiği zararı en aza indirmeden yeni albümlerinin tanıtımı turneye çıkmama kararı aldı

21.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:04
Coldplay çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmama kararı aldı

İngiliz rock grubu Coldplay konserlerinin çevreye verdiği zararı en aza indirmeden yeni albümlerinin tanıtımı turneye çıkmama kararı aldı.


Grubun vokalisti BBC'ye verdiği bir mülakatta "Turnemizin aktif olarak nasıl faydalı olabileceği üzerinde çalışıyoruz." sözlerini kullanarak herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve gelecekteki konserlerinin pozitif etkisinin olmasını istedikilerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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