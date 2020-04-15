Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor - Haber
Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Afrika, Dünya, Güncel

Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Afrika ülkeleri, ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor. Uzmanlar, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

15.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:46
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor

Afrika'da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor.

Çöl çekirgeleri Afrika'da gıda güvenliğini tehdit ediyor. Dünyayı yeni tip koronavirüs salgını tehdit ederken Afrika, yiyecek krizine yol açacak çekirge istilasını bekliyor. Etiyopya başta olmak üzere Afrika ülkeleri ikinci bir çekirge istilasına hazırlanıyor. İlk istila yetkililer tarafından 70 yılın en kötüsü olarak tanımlanırken Birleşmiş Milletler uzmanları, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

200 BİN HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün değerlendirmesine göre çekirge istilası Etiyopya'da 200 bin hektar tarım arazisine zarar verdi. 356 bin tondan fazla mısır, buğday ve tahıl kaybına neden oldu.

Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor

BİR MİLYON KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Etiyopya başta olmak üzere Afrika'da bir milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Ülkeye acil gıda yardımı yapılması gerektiği belirtildi. Etiyopya'daki FAO temsilcisi Fatouma Seid, "Çiftçiler ve çobanlar acil durumun üstesinden gelmek için ciddi yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Etkilenen nüfusun ve geçim kaynaklarının korunması, özellikle de durumun Covid-19 krizi tarafından daha da kötüleşmesi sıkıntının daha da artmasına neden olacak" ifadelerini kullandı. Yetkili, çekirge istilasının bölgedeki gıda güvenliği ve geçim kaynakları için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

BİRÇOK ÜLKE ZOR DURUMDA

Çöl çekirgeleri, Etiyopya dışında Somali, Kenya, Cibuti, Eritre, Tanzanya, Sudan, Güney Sudan ve Uganda gibi Afrika'da ülkelerini zor durumda bıraktı.

Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haber
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haber
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Haber
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi Haber
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Trump, muhabirin 'koronavirüs' sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası Haber
Trump, muhabirin "koronavirüs" sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası
ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor! Haber
ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor!
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor
Endonezya'da sokağa çıkanlar, "kefenli hayaletlerle" korkutuluyor
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Ebru Polat Simge Sağın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 14:57:24. #1.15#
title