Çökme tehlikesi olan ve boşaltılan iki binanın kolonlarından gelen sesler mahalleliyi tedirgin etti Küçükçekmece'de 2 ve 5 katlı binalara yapımı devam eden inşaat çalışması gereği daha önceden boşaltılmıştı.

Küçükçekmece'de 2 ve 5 katlı binalara yapımı devam eden inşaat çalışması gereği daha önceden boşaltılmıştı. Boşaltılan 5 katlı binanın kolonlarında sabaha karşı gelen çatlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi 1. Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden inşaat çalışması gereği iki bina riskli oldukları için boşaltıldı. Sabah 06.00 sıralarında inşaat bekçisi 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini söyledi.

Bunun üzerine polis ve zabıta ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek kapattı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.Boşaltılan beş katlı binada bir kişinin olduğu öğrenildi.

Daha önceden bu binada kalan vatandaşlar ise olay yerine geldi. 5 katlı binanın kolonlarında ve duvarlarında meydana gelen çatlaklar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA